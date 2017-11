Tancos/Armas

O CDS-PP requereu hoje a audição parlamentar do chefe do Estado-Maior do Exército para prestar esclarecimentos sobre o aparecimento de uma caixa de petardos a mais na relação do material militar furtado em Tancos e recuperado na Chamusca.

No requerimento, que deu hoje entrada no parlamento, os deputados do CDS-PP requerem a audição do general Rovisco Duarte na comissão de Defesa Nacional para "clarificar com maior pormenor" a "falha de correspondência" entre o material militar recuperado pela Polícia Judiciária Militar na Chamusca e a lista do que tinha sido furtado em Tancos.

Por outro lado, o CDS-PP quer mais esclarecimentos sobre "o processo de transferência do equipamento militar para outras instalações militares partilhadas pelos restantes ramos das Forças Armadas" e sobre a criação do sistema de segurança "que assegure a salvaguarda daquele equipamento".