Urban Beach

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa admitiu hoje já ter havido contactos entre a autarquia e o Ministério da Administração Interna (MAI) relativamente à discoteca Urban Beach, mas sublinhou que o reforço da segurança é competência do Estado.

"Esta não é a primeira vez que as questões relativamente à segurança naquela zona, e neste espaço em particular, são colocadas. Não é a primeira vez que dialogamos com a Polícia de Segurança Pública e com o Ministério da Administração Interna sobre este espaço, e estou certo de que o vamos continuar a fazer", disse o socialista Fernando Medina nos Paços do Concelho.

O autarca fez hoje uma declaração aos jornalistas sobre as agressões ocorridas na madrugada de 01 de novembro junto àquele estabelecimento, envolvendo seguranças do espaço.