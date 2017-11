OE2018

O deputado do BE, José Manuel Pureza, pediu hoje "lucidez e coragem" para implementar a reforma estrutural que é a reestruturação da dívida, defendendo ainda que o Governo abandone a "paralisia em torno da legislação laboral".

No segundo dia do debate do Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), José Manuel Pureza voltou a um tema caro ao BE, considerando que a "dívida portuguesa é não apenas impagável, mas é uma bomba-relógio" e por isso "adiar a escolha da reestruturação para ir pagando uma dívida impagável aos bocadinhos é como tentar neutralizar a bomba envolvendo-a em celofane".

"Há uma outra mudança estrutural que temos que ter a lucidez e a coragem de fazer agora: essa mudança é a que diz respeito à dívida", defendeu.