Actualidade

A língua portuguesa vale 17 por cento do Produto Interno Bruto, disse hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros, que apelou ao envolvimento do setor económico e das universidades na promoção do português como "uma das línguas globais de hoje".

"As primeiras estimativas sobre o cálculo do valor económico da língua portuguesa indicam que vale qualquer coisa como 17% do nosso produto. Temos de passar desse conhecimento para a ação e uma consequência óbvia é interessar a economia, as universidades, outros agentes, nesta promoção conjunta da língua portuguesa", destacou hoje Augusto Santos Silva, na cerimónia de posse do novo presidente do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, Luís Faro Ramos.

Na sua intervenção, o ministro fez uma reflexão sobre o trabalho desenvolvido e os desafios nas três grandes áreas sob tutela do Camões - língua, cultura e cooperação.