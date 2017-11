Actualidade

Portugal vai regressar aos mercados na próxima semana para arrecadar até 1.250 milhões de euros em Obrigações do Tesouro a dez anos, anunciou hoje a Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).

O IGCP vai realizar na próxima quarta-feira, dia 08 de novembro, um leilão de Obrigações do Tesouro, com maturidade em 14 de abril de 2027, com um montante indicativo entre os 1.000 milhões e os 1.250 milhões de euros.

No último leilão a 10 anos, que ocorreu em outubro, Portugal colocou 750 milhões de euros a uma taxa de juro de 2,327%, inferior à taxa de juro de 2,785% do leilão comparável anterior (de setembro e com um montante colocado de 850 milhões de euros).