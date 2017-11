Actualidade

O treinador da seleção portuguesa de futebol de sub-21 salientou hoje a vontade de regressar às vitórias no encontro de qualificação para o Euro2019 frente à Roménia, pedindo para isso um Portugal forte e competente.

Depois do triunfo (2-0) face ao País de Gales e do desaire (3-1) na Bósnia-Herzegovina, Rui Jorge acredita que a partida frente Roménia será "importante para demonstrar" aquilo que não ficou em campo no último encontro.

"Sei que perdermos três pontos, mas, se queremos passar a imagem de uma equipa forte e competente, temos que ter o mesmo espírito de sempre, independentemente de não virmos de um resultado a que estamos habituados", referiu em conferência de imprensa, realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.