O treinador do Belenenses mostrou-se hoje consciente dos "riscos" que as equipas correm nas visitas ao FC Porto, mas afirmou querer "fazer algo diferente" no sábado, na partida da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Espero um FC Porto forte, com muita confiança. E muito forte em casa e vê-se pelos resultados que tem conseguido. Os resultados menos desnivelados foram dois 3-0. É uma equipa com muita contundência em tudo o que faz em casa. Tem 24 golos marcados em casa e isso diz muito", afirmou Domingos Paciência, em conferência de imprensa.

O técnico da formação de Belém fazia a antevisão do encontro de sábado, no qual o Belenenses vai enfrentar "a equipa mais forte do campeonato", que só vai beneficiar de três dias de descanso, após ter batido o Leipzig (3-1), na Liga dos Campeões, na quarta-feira.