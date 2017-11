OE2018

O eurodeputado Roberto Gualtieri considerou hoje que Portugal fez "uma das maiores" consolidações orçamentais da Europa, antecipando que a resposta de Mário Centeno a Bruxelas será "lida positivamente" e que o Procedimento por Défice Excessivo (PDE) não será reaberto.

O presidente da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, que integrou uma delegação de eurodeputados que terminou hoje uma visita a Lisboa, afirmou, em conferência de imprensa, que não se deve dar "um peso excessivo" à carta enviada pela Comissão Europeia a Portugal relativamente ao esforço de ajustamento estrutural previsto pelo Governo para 2018, uma vez que "é um procedimento normal".

Na semana passada, Bruxelas afirmou que a consolidação orçamental portuguesa prevista para 2018 fica aquém do definido e exigiu que o Governo português esclarecesse como é que pretende cumprir as regras europeias no próximo ano.