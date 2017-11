Actualidade

A EDP Renováveis vai avançar em 2018 com a construção dos dois parques eólicos aprovados pelo Governo no final de outubro referentes a candidaturas à atribuição de licenças eólicas feitas em 2008, anunciou hoje o presidente da empresa.

"Os dois parques, que já estão aprovados, vão avançar para o ano. Houve um concurso [...] e, portanto, nós vamos avançar como previsto", disse à agência Lusa o presidente da EDP Renováveis, João Manso Neto.

Falando à margem do nono encontro promovido em Lisboa pela Associação Portuguesa das Empresas do Setor Elétrico (ELECPOR), na qual Manso Neto é presidente, o responsável precisou que, no próximo ano, as obras vão "começar e acabar".