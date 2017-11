Actualidade

A seleção portuguesa de futebol de praia qualificou-se hoje para a final da Taça Intercontinental, ao vencer a Rússia por 3-2, em jogo das meias-finais, na competição que decorre no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Um golo de Jordan Santos, na marcação de um livre, a 1.52 minutos do final do terceiro e último período, garantiu a primeira presença de Portugal na final da prova, que cumpre a sua sétima edição.

A equipa treinada por Mário Narciso entrou bem, colocando-se em vantagem no primeiro período, com um belo golo de Bruno Novo, com um pontapé de bicicleta, a 3.46 minutos do final do período inaugural.