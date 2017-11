OE2018

O ministro do Trabalho acusou hoje PSD e CDS-PP de não saberem ver uma reforma estrutural na Segurança Social, criticando o anterior Governo por sugerir um corte de 400 milhões de euros nas pensões.

Numa intervenção no debate da generalidade da proposta de Orçamento do Estado para 2018 (OE2018), que prossegue esta tarde, Vieira da Silva afirmou que "este ano, e pela primeira vez desde 2012", a Segurança Social não receberá nenhuma transferência orçamental extraordinária, lembrando que ainda no ano passado foi necessário fazê-lo, o que custou 430 milhões de euros.

"Esta é uma mudança de tempo: ainda há pouco mais de dois anos a direita, em coro, defendia que a Segurança Social necessitava de um corte das pensões em pagamento em mais de 400 milhões de euros. E porque a memória conta, vale a pena lembrar que essa proposta foi feita e recusada pelo Tribunal Constitucional", afirmou o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.