Actualidade

O Estádio da Luz é candidato a acolher a final da edição 2019/2020 da Liga dos Campeões de futebol, com o Estádio do Dragão a concorrer para receber a da Liga Europa da mesma temporada, anunciou a UEFA.

A UEFA revelou hoje que o estádio do Benfica, em Lisboa, que recebeu a final de 2013/14, concorre com o Estádio Olímpico de Istambul (Turquia), palco da final de 2004/2005, e que o vencedor será conhecido em junho de 2018.

Também o Estádio do Dragão, casa do FC Porto, é candidato a acolher uma grande final europeia em 2019/2020. O recinto portuense vai 'disputar' com a Arena Gdansk (Polónia) a honra de receber a final da Liga Europa dessa época.