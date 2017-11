Actualidade

O Estado francês vendeu as ações da Renault que comprou há dois anos por iniciativa do então ministro da Economia e atual presidente Emmanuel Macron, anunciou a Agência de Participações do Estado (APE).

Com a venda dessa participação de 4,73%, o Estado obteve uma mais-valia superior a 55 milhões de euros, indicou em comunicado divulgado na quinta-feira à noite o ministro da Economia, Bruno Le Maire.

Desta forma, o Estado francês regressou ao nível de participação de 15% do capital do grupo automóvel que tinha antes da polémica aquisição promovida por Macron, que abriu em 2015 uma crise entre a japonesa Nissan (parte do grupo) e o Governo francês.