A REN - Redes Energéticas Nacionais obteve lucros de 88,9 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 26% do que no mesmo período de 2016, divulgou hoje a empresa liderada por Rodrigo Costa.

Em comunicado de imprensa, a REN justificou o crescimento dos lucros com o "sólido desempenho financeiro, sustentado no recuo do custo médio da dívida para 2,6%, face aos 3,5% registados nos primeiros nove meses de 2016".

Ainda assim, acrescenta, o "desempenho financeiro continua a ser afetado pelo efeito negativo da CESE", a contribuição extraordinário sobre o setor energético, que teve um custo 25,8 milhões de euros.