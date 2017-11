Actualidade

O lucro da Altri aumentou 19% nos nove primeiros meses do ano, face a igual período de 2016, para 68 milhões de euros, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Altri refere que as receitas totais "ascenderam a cerca de 491 milhões de euros, mais 8%" do que um ano antes, e o resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações (EBITDA) avançou 10% para 141,2 milhões de euros.

O endividamento nominal remunerado deduzido de disponibilidades ascendeu a 436,3 milhões de euros em setembro, uma diminuição de cerca de 19,5 milhões de euros face à dívida líquida de 455,8 milhões de euros em junho deste ano.