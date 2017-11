Actualidade

O Turismo de Portugal vai lançar para a semana o programa "Portuguese Trails" destinado a promover o país como destino turístico para andar a pé ou de bicicleta, foi hoje anunciado na Ericeira (Mafra) numa conferência sobre turismo da natureza.

O programa "Portuguese Trails" tem como objetivo "colocar Portugal como novo destino para quem quer andar de bicicleta ou a pé", no Ano Internacional do Turismo Sustentável, disse João Portugal, do Turismo de Portugal.

O projeto surge numa altura em que o país possui 5.700 empresas de animação turística registadas e que o turismo de natureza, também chamado de turismo 'outdoor', cria novos destinos turísticos ou reinventa outros já existentes, combatendo a sazonalidade e as assimetrias regionais.