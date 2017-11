Actualidade

Os Estados Unidos conduziram hoje, pela primeira vez, dois ataques aéreos contra os combatentes do autoproclamado Estado Islâmico na Somália, de que resultaram "vários terroristas mortos", anunciou o comando norte-americano em África.

Num comunicado citado pela agência Associated Press, o comando refere que os ataques foram realizados hoje no nordeste da Somália, em coordenação com o governo local.

Os ataques tinham como objetivo atingir os combatentes do Estado Islâmico na Somália, onde o grupo terrorista é uma presença cada vez mais constante, num país que é há muito tempo ameaçado pelo grupo extremista Al-Shabab, ligado à Al-Qaida.