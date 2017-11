Actualidade

O resultado líquido da Cofina, dona do Jornal de Negócios e do Correio da Manhã, caiu 56,3% até setembro, face ao período homólogo de 2016, para 1,5 milhões de euros, anunciou hoje o grupo.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Cofina adianta que nos primeiros nove meses do ano as receitas operacionais caíram 9,4% para 67 milhões de euros, "refletindo um decréscimo de cerca de 9% face ao período homólogo transato".

As receitas de circulação recuaram 10,8% para 35 milhões de euros, as de publicidade diminuíram 6,2% para 21,7 milhões de euros e os produtos de 'marketing' alternativo e outros baixaram 10,8% para 10,2 milhões de euros.