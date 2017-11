Actualidade

A Team Brunel venceu hoje a corrida de porto da Volvo Ocean Race, disputada nas águas lisboetas do Tejo, batendo a MAPFRE pela margem mínima, num dia marcado pelas condições adversas.

Os sete barcos da Volvo Ocean Race completaram quatro voltas sob chuva forte e com ventos traiçoeiros, com a Team Brunel a levar a melhor sobre a embarcação espanhola no desempate por 'photo finish'.

"Penso que nos saímos bem, demos grandes passos enquanto equipa. É evidente que é agradável ganhar, mas acima de tudo parece-me que velejámos muito bem hoje. Houve grandes mudanças de vento na parte final e isso complica sempre a tomada de decisões, mas penso que tomámos as opções certas", defendeu Bouwe Bekking, o 'skipper' do barco holandês.