Actualidade

O Marselha anunciou hoje ter rescindido contrato com o futebolista francês Patrice Evra, em resultado dos incidentes de quinta-feira à noite, na visita ao Vitória de Guimarães, em que o lateral pontapeou um adepto do clube gaulês.

Em comunicado, o clube francês, que na quinta-feira saiu derrotado (1-0) de casa dos minhotos, em jogo do grupo I da Liga Europa, anuncia que Evra foi "despedido com efeitos imediatos", após uma reunião com o presidente do emblema, Jacques-Henri Eyraud.

Além disso, o francês foi convocado para uma audiência com vista a uma possível sanção disciplinar.