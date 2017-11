Actualidade

A FIFA suspendeu hoje por um período provisório de 30 dias Paolo Guerrero, capitão da seleção peruana, depois de um resultado positivo num controlo antidoping, informou hoje a Federação Peruana de Futebol (FPF).

A sanção irá impedir Guerrero de disputar os dois jogos do 'play-off' para o Mundial2018, na Rússia, que a seleção peruana irá disputar frente à Nova Zelândia, em 11 e 15 de novembro.

A amostra que se revelou positiva foi colhida depois do empate 0-0 do Perú no estádio La Bombonera, frente à seleção da casa, a Argentina, na penúltima jornada das eliminatórias sul-americanas de qualificação para o Mundial.