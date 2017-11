Actualidade

Um golo do brasileiro Falcão permitiu hoje ao Desportivo das Aves vencer o Vitória de Setúbal por 1-0, conquistando assim a primeira vitória fora na I Liga de futebol, no jogo que inaugurou a 11.ª jornada.

O tento do médio brasileiro permitiu ainda que o treinador Lito Vidigal conquistasse a sua primeira vitória na Liga desde que está ao serviço dos avenses, já que o único triunfo tinha sido frente ao Vila Real para a Taça de Portugal.

Com a vitória, o Desportivo das Aves subiu ao 15.º lugar com nove pontos, enquanto os sadinos estão no 13.º posto com 10.