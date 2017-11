Actualidade

Quinze pessoas foram detidas na Venezuela por suspeita de envolvimento em narcotráfico, entre as quais cinco funcionários aeroportuários e cinco da Unidade Especial Antidrogas, da Guarda Nacional (polícia militar), informaram na sexta-feira fontes oficiais.

As detenções foram confirmadas pelo ministro do Interior e da Justiça venezuelano, Néstor Reverol, na sequência da apreensão, em Santo Domingo, na República Dominicana, de 140 barras de cocaína, num voo da Laser Airlines, procedente de Caracas.

A cocaína estava escondida em quatro malas e teria sido colocada no avião com a cooperação dos funcionários, no passado dia 30, segundo as autoridades venezuelanas.