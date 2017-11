Actualidade

A Netflix anunciou na noite de sexta-feira o rompimento de todos os laços com o ator Kevin Spacey e que não irá continuar com "House of Cards" enquanto a série o incluir, na sequência do escândalo sexual.

"A Netflix não estará envolvida em mais nenhuma produção de 'House of Cards' que inclua Kevin Spacey. Continuaremos a trabalhar com a MRC [a produtora Media Rights Capital] durante esta interrupção para avaliar o nosso futuro caminho no que toca à série", indicou a plataforma digital em comunicado.

A referida interrupção é a atual paragem das gravações da série devido às denúncias de assédio sexual contra Kevin Spacey, protagonista de "House of Cards".