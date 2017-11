Actualidade

O Fundo Monetário Internacional (FMI) deu na sexta-feira seis meses à Venezuela para facultar estatísticas sobre a sua economia.

O prazo foi concedido pelo diretório executivo do FMI, após uma reunião realizada na sequência do incumprimento por parte da Venezuela do prazo estipulado no regulamento daquele organismo.

Segundo o FMI, a Venezuela não entregou atempadamente os dados sobre as operações do Instituto de Segurança Social, sobre as exportações e importações totais de mercadorias, expressando o seu valor na moeda local (bolívares) por países de destino e de origem.