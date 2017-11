Actualidade

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida na sequência de um tiroteio ocorrido na sexta-feira no exterior de um casino de Bakersfield, no estado norte-americano da Califórnia, indicaram as autoridades.

O tiroteio ocorreu pelas 17:30 (00:30 de sábado em Lisboa) no exterior do casino Golden West de Bakersfield, segundo informou o departamento do xerife do condado de Kern, citado pelos 'media' locais.

Quando os agentes chegaram ao local encontraram um homem morto na entrada do espaço de jogo e um ferido do outro lado da rua, além de uma arma.