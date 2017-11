Actualidade

Os Xutos & Pontapés atuam hoje no Coliseu de Lisboa, no encerramento da digressão nacional deste ano.

O alinhamento deverá contar com muitos dos temas mais conhecidos do grupo rock a par de alguns temas inéditos, que foram sendo divulgados ao longo do ano, nomeadamente "Alepo", cuja letra foi composta com frases da menina síria Bana Alabed, e "Sementes do impossível" para um filme de Joaquim Leitão.

Ao longo deste ano, a banda de Tim e Zé Pedro atuou em localidades como Leiria, Vila Real, Ferreira do Alentejo, Almada e Elvas. Em junho estiveram em Toronto, no Canadá.