Actualidade

O ministro do Ambiente faz um balanço positivo da implementação do plano-piloto da Peneda Gerês que reforçou as comunicações móveis, o número de vigilantes e a prevenção nesta área, onde se registou, este ano, menos área ardida.

João Pedro Matos Fernandes está esta manhã em Montalegre para a apresentação dos primeiros resultados do plano-piloto do Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), que começou a ser implementado este ano, representa um investimento global de 8,5 milhões de euros e visa a prevenção de incêndios florestais e a valorização e recuperação de "habitats" naturais desta área.

O ministro afirmou à agência Lusa que, neste ano "devastador" para o país em termos de incêndios, no Gerês "a área ardida reduziu-se para metade".