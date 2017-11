Actualidade

Espanha é o principal parceiro de Portugal no comércio de sardinha, mas a balança comercial ainda é deficitária, pois nos oito primeiros meses deste ano as importações representaram quase o dobro das exportações.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) facultados à agência Lusa, nos oito primeiros meses de 2017, as vendas para Espanha ultrapassaram as 4,3 mil toneladas de sardinhas - frescas e congeladas - (7,8 milhões de euros), traduzindo um acréscimo de 1,2 mil toneladas em relação ao mesmo período de 2016 (6,9 milhões de euros).

No mesmo período, Espanha vendeu a Portugal oito mil toneladas (numa descida de 405 toneladas face a 2016).