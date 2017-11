Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 04 nov (Lusa) - Oito casos de doença dos legionários foram diagnosticados no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental - Hospital S. Francisco Xavier, informou a Direção-Geral de Saúde (DGS), em comunicado publicado no 'site' deste organismo ao final do dia de sexta-feira.

Peritos reuniram-se para avaliar a situação e encontrar resposta para o problema, acrescentou a DGS.

"Foram diagnosticados, no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental - Hospital S. Francisco Xavier, oito casos de doença dos legionários", refere o comunicado da Direção-Geral de Saúde (DGS), assinado pela diretora-geral de Saúde, Graça Freitas. (Corrige a data do comunicado da Direção-Geral de Saúde. Foi publicado no seu sítio na internet ao final do dia de sexta-feira e não hoje de manhã).