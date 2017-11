Actualidade

O Tondela virou hoje um resultado desfavorável de 2-0 e venceu o Boavista por 3-2, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Tondela.

Golos no espaço de cinco minutos, apontados por Raphael Rossi (64 minutos) e por Fábio Espinho (69), na recarga a uma grande penalidade, colocaram os 'axadrezados' a vencer por 2-0, mas, numa altura em que parecia estar 'rendido', o Tondela reagiu e, no espaço de oito minutos, virou o resultado, com dois golos de Murilo (77 e 85), o primeiro de grande penalidade, e um de Tomané (78).

A vitória permite ao Tondela dar novo salto na classificação, ascendendo ao 10.º lugar com 12 pontos, enquanto os boavisteiros estão logo acima, no nono posto, com 13 pontos.