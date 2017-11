Actualidade

As ausências de Júlio César, por opção, e Filipe Augusto, lesionado, constituem as notas nos convocados do Benfica, que joga no domingo em casa do Vitória de Guimarães, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol.

Filipe Augusto, que jogou a meio da semana em Manchester para a Liga dos Campeões, não recuperou de uma tendinopatia na coxa esquerda e está entregue ao departamento médico do clube, enquanto Júlio César é rendido por Bruno Varela na convocatória.

Quem estava em dúvida, mas recuperou, foi o defesa esquerdo espanhol Grimaldo, que assim faz parte dos planos de Rui Vitória para o encontro de domingo, técnico que deixou ainda de fora dos convocados Rafa e Gabriel Barbosa.