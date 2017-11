Actualidade

O Rio Ave venceu hoje em casa do Estoril-Praia por 2-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que lhe permite ascender ao sexto posto da prova.

Um golo de João Novais, perto do intervalo (42 minutos), e outro de Guedes, já na reta final do encontro (86), bastaram para a equipa de Vila do Conde sair do estoril com os três pontos.

A vitória deixa o Rio Ave na sexta posição com 17 pontos, mais um do que o Belenenses, que joga ainda hoje em casa do FC Porto, enquanto o Estoril é último com seis pontos.