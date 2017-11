Actualidade

O livro "Deserto/Nuvem", de Francisco Sousa Lobo, venceu o Prémio para o Melhor Álbum Português no âmbito dos Prémios Nacionais de Banda Desenhada, foi hoje divulgado no 28.º festival AmadoraBD, que termina no dia 12.

Francisco Sousa Lobo foi ainda distinguido com os prémios nacionais de Melhor Argumento para Álbum Português, também por "Deserto/Nuvem" e o de Melhor Álbum de Autor Português em Língua Estrangeira, pelo título "It's no Longer I That Liveth".

O Prémio Nacional para o Melhor Álbum de Autor Estrangeiro foi para "Os Ignorantes", do francês Étienne Davodeau, e "Conversas com os Putos", de Álvaro, venceu o Melhor Álbum de Tiras Humorísticas.