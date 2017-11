Actualidade

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje no Japão, primeira etapa da sua visita oficial à Ásia, que deverá reunir-se com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, à margem de uma cimeira.

"Sim, penso que está previsto encontrar-me com Putin", disse aos jornalistas, a bordo do Air Force One, que aterrou hoje no Japão, primeira etapa da visita oficial de Donald Trump à Ásia que o levará depois à Coreia do Sul, China, Vietname e Filipinas.

"Nós queremos a ajuda de Putin relativamente à [crise da] Coreia do Norte", sublinhou Donald Trump, indicando que vai reunir-se com uma série de líderes mundiais durante a viagem para discutir formas de exercer pressão sobre o regime de Pyongyang.