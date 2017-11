Actualidade

Um potente tufão que atinge o sul e centro do Vietname fez pelo menos 27 mortos e provocou extensos danos ao longo da costa do país asiático, informaram hoje as autoridades, dando ainda conta de 22 desaparecidos.

A Autoridade de Gestão de Desastres do Vietname indicou que entre os desaparecidos figuram 17 membros da tripulação de um navio de carga que se afundou ao largo da província central de Binh Dinh, tendo sido resgatados anteriormente outros 74.

Mais de 600 casas ficaram destruídas e quase 400 danificadas na sequência da passagem do tufão Damrey que originou ainda 'apagões' generalizados na região.