Venezuela

Freddy Guevara, um dos mais proeminentes líderes da oposição da Venezuela, procurou no sábado proteção na residência do embaixador do Chile, depois de o Supremo Tribunal de Justiça ter ordenado o levantamento da sua imunidade parlamentar.

"O Governo do Chile informa que, há algumas horas, entrou na residência do embaixador do Chile na Venezuela o vice-presidente da Assembleia Nacional [parlamento], o deputado Freddy Guevara, que, em vista do que considera serem ameaças iminentes à sua segurança e integridade, solicitou a proteção do Chile", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chileno em comunicado.

A representação diplomática do Chile destacou ter recebido Freddy Guevara na qualidade de convidado "em conformidade com a sua tradição humanitária", com os princípios que inspiram a sua política externa e "em linha com decisões adotadas em situações idênticas".