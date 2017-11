Actualidade

O milionário príncipe Alwaleed bin Talal figura entre as dezenas de detidos na noite de sábado na Arábia Saudita no âmbito de uma vasta investigação anticorrupção que também versa sobre antigos e atuais ministros.

A detenção de Alwaleed bin Talal foi avançada por um alto funcionário da King Holding Company, que o príncipe saudita preside, que falou à agência de notícias norte-americana Associated Press (AP) sob condição de anonimato.

Alwaleed bin Talal é um dos homens mais ricos do Médio Oriente, detendo investimentos no Twitter, na Apple, no Citigroup, na News Corporation de Rupert Murdoch, na cadeia hoteleira Four Seasons e mais recentemente na Lyft.