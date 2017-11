Actualidade

Um homem fez-se explodir hoje no interior da sede da brigada criminal de Aden, no Iémen, pouco depois de um outro atentado suicida que resultou na morte de cinco polícias, indicou fonte dos serviços de segurança.

A explosão provocou um incêndio e houve um tiroteio entre guardas do quartel-general e "elementos da Al-Qaida", detalhou o mesmo responsável, citado pela agência de notícias France-Presse, que antes tinha dado conta de um outro ataque contra o principal quartel-general das forças de segurança da maior cidade do sul do Iémen no qual foram mortos cinco polícias.

DM // JPS