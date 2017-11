Actualidade

A Coreia do Norte avisou hoje Donald Trump para se abster de qualquer "ato irresponsável", no primeiro dia de uma viagem do Presidente norte-americano à Ásia, dominada pelas ameaças nucleares norte-coreanas.

Rodong Sinmun, o jornal do partido único no poder na Coreia do Norte, noticiou que certos norte-americanos defendem a destituição de Donald Trump e que as suas declarações controversas são suscetíveis de provocar "um desastre nuclear no continente americano".

O Presidente norte-americano, acrescenta o jornal, é "espiritualmente instável".