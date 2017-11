Catalunha

O Ministério Público belga ordenou a detenção do presidente destituído da Catalunha, Carles Puigdemont, e dos seus ex-conselheiros regionais, noticiou hoje a agência espanhola Efe.

Segundo a Efe, o Ministério de Bruxelas ordenou à polícia que detenha Puigdemont, antes de designar um juiz de instrução que recolha as suas declarações para decidir sobre o mandado europeu de detenção que foi pedido pelas autoridades espanholas.

No sábado, Puigdemont afirmou-se hoje disposto a "cooperar plenamente" com a justiça belga no âmbito do mandado europeu de detenção emitido esta semana pela justiça espanhola.