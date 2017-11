Actualidade

O Conselho Nacional de Reconstrução de Timor-Leste (CNRT) vai celebrar uma aliança de maioria parlamentar com outros dois partidos mais pequenos, anunciou hoje aquela força, num momento em que o executivo atual viu o seu programa de governo rejeitado.

Hoje, em comunicado, a Conferência Nacional do CNRT autorizou a Comissão Política Nacional, liderada por Xanana Gusmão, a "negociar, celebrar e assinar um acordo político para a formação de uma aliança de maioria parlamentar que respeite os princípios políticos que constam da plataforma política" já celebrada com o Partido de Libertação Popular (PLP, terceira força mais votada, com oito deputados eleitos) e o partido Kmanek Haburas Unidade Nasional Timor Oan (KHUNTO, quinto mais votado com cinco eleitos).

Este acordo garante uma maioria absoluta de 36 deputados no parlamento nacional e deverá permitir a viabilização de um novo governo, que sucede ao executivo minoritário liderado por Mari Alkatirir, da Frente Revolucionária do Timor-Leste Independente (Fretilin), partido de que faz parte o Presidente da República, Francisco Lu-Olo.