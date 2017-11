Legionella

O número de casos de doença dos legionários detetados no Hospital de São Francisco Xavier em Lisboa, desde o dia 31 de outubro, subiu para 24, que foram "confirmados laboratorialmente", informou hoje o Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"Foram diagnosticados, desde o passado dia 31 de outubro, no Hospital de São Francisco Xavier, integrado no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, 24 casos de doença dos legionários, confirmados laboratorialmente", indica o SNS numa nota publicada no seu 'site'.

O último balanço de sábado dava conta de 19 doentes.