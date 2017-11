Actualidade

O grupo extremista Estado Islâmico (EI) reivindicou hoje um ataque de manhã em Áden, no sul do Iémen, que fez pelo menos 15 mortos e que envolveu a tomada de reféns da polícia.

Em comunicado, o grupo que se autointitula de Estado Islâmico esclareceu que os "combates prosseguem", que "prédios foram incendiados" e que as "trocas de tiros continuam (...)".

Segundo os serviços de segurança iemenitas, a operação dos jihadistas desenvolveu-se em dois tempos: um ataque com um carro-bomba à passagem do chefe da segurança de Áden à entrada do quartel-general, seguido de um ataque contra a sede da brigada criminal que é contígua.