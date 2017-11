Actualidade

O papa Francisco criticou hoje a forma de exercer autoridade que, longe de servir de exemplo aos cidadãos, "torna-se opressiva" e cria um "clima de desconfiança e hostilidade", levando também à corrupção.

Jorge Bergoglio fez estes comentários no palácio apostólico do Vaticano, momentos antes da recitação da oração do Angelus dominical.

"A autoridade é uma ajuda, mas se se exercer mal, torna-se opressiva, não permite que a pessoa cresça e cria um clima de desconfiança e hostilidade que leva também à corrupção", apontou.