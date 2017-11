Legionella

O PSD quer reunir-se com a administração do Hospital de São Francisco Xavier a propósito dos casos recentes de doença dos legionários e saber as causas do surto, declarando não estar "sossegado" com o tema.

"Não estamos sossegados com as notícias que têm chegado", vincou o deputado social-democrata Miguel Santos, em declarações à agência Lusa.

E concretizou: "Espero que isto não resulte da falta de financiamento, que não tenha como causa a incapacidade para responder positivamente, fazer prevenções, análises".