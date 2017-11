Actualidade

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) vai solicitar um "processo de averiguações" aos incidentes numa bancada de adeptos do Vitória de Guimarães que motivaram a interrupção nos minutos iniciais do desafio com o Benfica, da 11.ª jornada.

Em nota enviada à agência Lusa, a LPFP diz que vai "solicitar a instauração de um processo de averiguações para perceber se existiu alguma falha de segurança".

"Na sequência dos incidentes de hoje no Estádio D. Afonso Henriques, após o arranque da partida entre o Vitória SC e o SL Benfica, a Liga Portugal já solicitou à Polícia de Segurança Pública (PSP) o envio, com caráter de urgência, do relatório de ocorrências do jogo", complementa a instituição.