Cantora brasileira apresenta-se a 10 e 11 de novembro no Campo Pequeno (Lisboa) e a 12 no Coliseu do Porto.

Maria da Graça Costa Penna Burgos, mais conhecida como Gal Costa, a propósito dos concertos que vai dar esta semana em Lisboa e Porto, explica que através da música vai contar muitas das histórias vividas durante os 50 anos da sua carreira, que agora celebra.

«Vou contar através da música muitas das histórias que vivi, e que são muitas mesmo, nestes 50 anos de uma carreira bastante diversificada e em que todos os momentos foram muito sig-nificativos», disse Gal à Lusa. «A minha carreira tem uma riqueza de detalhes e uma riqueza musical que vou partilhar com o público português», faz questão ainda de salientar.

Gal Costa canta nos dias 10 e 11 de novembro no Campo Pequeno, em Lisboa, e no dia 12 no Coliseu do Porto, acompanhada em palco pelo músico Guilherme Monteiro, no violão e na guitarra.

«Eu e o Guilherme nos entendemos muito bem, não só musicalmente, como pessoalmente. Eu gosto de ter uma ligação e uma afetividade com os meus músicos», explica Gal a propósito do seu acompanhante nesta digressão comemorativa de 50 anos de carreira, baptizada de Espelho d’Água, e para a qual contou com a colaboração do jornalista e produtor musical Marcos Preto na escolha do repertório.