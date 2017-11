Actualidade

O presidente do Sporting de Braga criticou hoje a arbitragem do encontro entre bracarenses e Sporting (2-2), da 11.ª jornada da I Liga de futebol, e frisou que é preciso contar com o clube minhoto.

"Primeiro, dizer que o Sporting Clube de Braga não tem por hábito, nem nunca o fez, comentar arbitragens para os jogos, mas a nomeação deste árbitro e do VAR, quando saíram as nomeações, deixaram-nos apreensivos", começou por referir António Salvador, lamentando: "Infelizmente, veio a verificar-se essa apreensão."

Após o empate 2-2 no Estádio José Alvalade, o líder dos minhotos compareceu na sala de imprensa, em vez do técnico 'arsenalista', Abel Ferreira, questionando quem nomeia os árbitros e pedindo esclarecimentos.