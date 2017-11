Texas/Ataque

O autor do ataque a tiro numa igreja batista do Texas que fez no domingo pelo menos 26 mortos e 24 feridos foi hoje identificado pelas autoridades como Devin Kelley, noticiou a agência norte-americana Associated Press (AP).

Os dois responsáveis que identificaram o indivíduo - um governante e um oficial da polícia - solicitaram o anonimato, por não estarem autorizados a falar sobre uma investigação em curso.

O responsável político disse que Kelley, de 26 anos, residia num subúrbio de San Antonio, Texas, e que, aparentemente, não tinha ligações a grupos terroristas organizados.